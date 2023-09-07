Японія запустила на Місяць ракету з посадковим модулем

Про це інформує Kyodo.

Приблизно п'ять годин тому Японія запустила перший посадковий модуль на Місяць.

Ракета H2A несе рентгенівський астрономічний супутник XRISM для спостереження за плазмою в зірках і галактиках.

Модуль SLIM має здійснити точну посадку на Місяць у радіусі 100 метрів біля кратера Shioli, аби дослідити його поверхню. Точність звичайних посадкових апаратів коливається від декількох до десятків кілометрів. Він приземлиться на Місяць через кілька 3-4 місяці, а спроба досягти поверхні запланована через 4-6 місяців.

XRISM досліджує космос у рентгенівському діапазоні та вивчає чорні діри, галактичні скупчення. Він допоможе вченим зрозуміти, як утворюються і розвиваються найбільш масивні структури у Всесвіті, як розподіляється матерія в космосі і як формуються галактики.

У квітні японська приватна компанія Ispace випробувала модуль Hakuto-R, який міг стати першим приватним апаратом на Місяць. Але контакт з ним було втрачено.

Японія має шанс приєднатися до чотирьох країн, які вже посадили апарати на Місяць: СРСР, США, Китай та Індія.