Японія запустила на Місяць ракету з посадковим модулем
У четвер, 7 вересня, з космодрому Танегасіма в Японії здійснили запуск ракети H2A, яка несе на борту місячний посадковий апарат SLIM і американський космічний телескоп XRISM
Про це інформує Kyodo.
Приблизно п'ять годин тому Японія запустила перший посадковий модуль на Місяць.
Ракета H2A несе рентгенівський астрономічний супутник XRISM для спостереження за плазмою в зірках і галактиках.
Модуль SLIM має здійснити точну посадку на Місяць у радіусі 100 метрів біля кратера Shioli, аби дослідити його поверхню. Точність звичайних посадкових апаратів коливається від декількох до десятків кілометрів. Він приземлиться на Місяць через кілька 3-4 місяці, а спроба досягти поверхні запланована через 4-6 місяців.
XRISM досліджує космос у рентгенівському діапазоні та вивчає чорні діри, галактичні скупчення. Він допоможе вченим зрозуміти, як утворюються і розвиваються найбільш масивні структури у Всесвіті, як розподіляється матерія в космосі і як формуються галактики.
У квітні японська приватна компанія Ispace випробувала модуль Hakuto-R, який міг стати першим приватним апаратом на Місяць. Але контакт з ним було втрачено.
Японія має шанс приєднатися до чотирьох країн, які вже посадили апарати на Місяць: СРСР, США, Китай та Індія.
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