Японська техкомпанія навчає штучний інтелект знаходити міни: точність близько 90%
Японська корпорація NEC використала штучний інтелект, аби він передбачав, де земля може бути забруднена мінами: точність роботи сягнула близько 90%
Про це мовиться на сайті компанії.
Корпорація NEC у проєкті з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) тренувала штучний інтелект знаходити наземні міни та касетні боєприпаси: ШІ зміг визначити їхнє знаходження з точністю близько 90%.
"Для цього проекту NEC отримав відкриті дані від МКЧХ, такі як географічна і геологічна інформація, дані про розташування житла і важливих будівель, а також повідомлення від мешканців. Потім штучний інтелект NEC відібрав і проаналізував інформацію, щоб спрогнозувати райони з високою ймовірністю наявності наземних мін. На основі інформації про зони конфлікту NEC застосував цю технологію, щоб досягти показника збігу прогнозів приблизно 90%, причому прогнози вказують як на ймовірні зони, що містять наземні міни, так і на зони, які, ймовірно, вільні від них", - ствердили в пресслужбі.
- Нагадаємо, 14 березня в Ізюмському районі на міні підірвався тракторист.
- 22 березня, на Харківщині внаслідок підриву на касетному снаряді загинув 50-річний чоловік. 23 березня, в Куп'янському районі Харківської області на ворожій міні підірвався цивільний чоловік. Унаслідок отриманих травм він загинув.
- Також минулого дня в Ізюмському районі Харківської області легківка на польовій дорозі автівка наїхала на російську міну. Унаслідок вибуху двоє людей загинули, ще двоє дістали поранення.
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