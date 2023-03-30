Японська техкомпанія навчає штучний інтелект знаходити міни: точність близько 90%

Про це мовиться на сайті компанії.

Корпорація NEC у проєкті з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) тренувала штучний інтелект знаходити наземні міни та касетні боєприпаси: ШІ зміг визначити їхнє знаходження з точністю близько 90%.

"Для цього проекту NEC отримав відкриті дані від МКЧХ, такі як географічна і геологічна інформація, дані про розташування житла і важливих будівель, а також повідомлення від мешканців. Потім штучний інтелект NEC відібрав і проаналізував інформацію, щоб спрогнозувати райони з високою ймовірністю наявності наземних мін. На основі інформації про зони конфлікту NEC застосував цю технологію, щоб досягти показника збігу прогнозів приблизно 90%, причому прогнози вказують як на ймовірні зони, що містять наземні міни, так і на зони, які, ймовірно, вільні від них", - ствердили в пресслужбі.