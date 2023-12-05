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Яремчук забив перший м'яч за "Валенсію"

5 грудня, 2023 вiвторок
23:58
Спорт Роман Яремчук, Валенсія, Ла Ліга

Український форвард Роман Яремчук вперше відзначився голом за іспанську "Валенсію"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Роман Яремчук вийшов у стартовому складі "Валенсії" на матч проти "Ароса" в 1/32 фіналу Кубка Іспанії з футболу. Зустріч завершилась перемогою "Валенсії" з рахунком 1:0, переможний м'яч забив саме українець.

Для 28-річного Яремчука це дебютний гол за "Валенсію" з моменту його трансферу в Іспанію. Для цього українцю знадобилось 10 матчів.

Кар'єра Романа Яремчука

Влітку 2022 року "Брюгге" заплатив португальській "Бенфіці" 17 млн євро за трансфер Романа Яремчука. Українець зіграв в минулому сезоні 32 матчі, забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.

Роман Яремчук також відомий грою за бельгійський "Гент", "Олександрію" та київське "Динамо". За збірну України він провів 43 гри та відзначився 13 голами. 

Цього сезону Яремчук провів за "Брюгге" п'ять матчів та забив чотири м'ячі. Попри це у бельгійському клубі український форвард не був гравцем основи, а переважно виходив на заміну. В результаті він відправився у "Валенсію" на правах оренди.

Transfermarkt оцінює Яремчука лише у 4 млн євро

футбол
Іспанія
Роман Яремчук
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