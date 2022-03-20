Ярик хотів їхати зі мною до Києва до тероборони, але я його відмовив, - футболіст Селезньов розповів, як Ракицький поводився після початку війни

Про це повідомляє FanDay.net.



За словами Селезньова, зараз Ракицький у Туреччині, але хотів йти в київську тероборону.



"Так. Ярик – чистий патріот. Він одразу сказав: "Більш моєї ноги там (прим. - у Росії) не буде". А його всі до цього критикували. Я знав, що він ніколи не зрадить Батьківщину. Він зараз у Туреччині. Ярик хотів їхати зі мною до Києва до тероборони, але я його відмовив. Якби не дитина, якій я дуже потрібен, не питання. Якби я був під час початку війни у Києві, то записався б у тероборону. Я навіть у Сані Усика питав, як пробратися до Києва. Він сказав, що поки що немає безпечних доріг і не варто їхати", - розповів Євген Селезньов.



У російському "Зеніті" повідомили, що Ярослав Ракицький попросив достроково розірвати контракт "через складну сімейну ситуацію".



Ярослав Ракицький перейшов в пітерський "Зеніт" з донецького "Шахтаря" у січні 2019-го року за 10 млн євро. У цьому сезоні провів 23 матчі, забив 2 голи і віддав 6 результативних передач.



Центрбек зіграв більше ніж пів сотні матчів за збірну України. Після того, як Ракицький переїхав у Росію, його не викликають у національну команду.

2 березня український центральний захисник Ярослав Ракицький пішов з пітерського "Зеніту".

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