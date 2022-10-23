Про це в ефірі Еспресо заявив авіаційний експерт Валерій Романенко.

"Це не метафізика, а карма. До війни падало приблизно 4-5 літаків. З початку бойових дій впало 10 літаків, у Іркутську впав 11-й. Всі не з бойових причин. Минулого року у них впав перший серійний винищувач п'ятого покоління Су-57. Зараз немає можливості засекретити такий факт, як падіння літака. З сучасними інформаційними технологіями, хоч в телеграм-каналі, але десь це вилізе", - розповів він.

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