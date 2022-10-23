З 24 лютого з небойових причин впало 11 російських літаків, - авіаексперт Романенко
З початку повномасштабного вторгнення РФ до України відбулося 11 небойових авіакатастроф військових літаків, станом на зараз засекретити падіння судна неможливо
Про це в ефірі Еспресо заявив авіаційний експерт Валерій Романенко.
"Це не метафізика, а карма. До війни падало приблизно 4-5 літаків. З початку бойових дій впало 10 літаків, у Іркутську впав 11-й. Всі не з бойових причин. Минулого року у них впав перший серійний винищувач п'ятого покоління Су-57. Зараз немає можливості засекретити такий факт, як падіння літака. З сучасними інформаційними технологіями, хоч в телеграм-каналі, але десь це вилізе", - розповів він.
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