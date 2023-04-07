Про це інформує у медіацентрі депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Якщо казати про обласний центр та подивитися на динаміку людей, які користуються безплатною евакуацією, то можна побачити, що на початку евакуації цією можливістю користувалося 50-60 людей на добу", - каже Хлань.

Повідомляється, що нині кількість охочих виїхати з міста стало більше: "У середньому 100-120 людей виїжджає з Херсона, користуючись безплатною евакуацією".

Є й ті, хто навпаки повертається на Херсонщину, проте здебільшого це жителі населених пунктів, які знаходяться далеко від узбережжя, або розмінованих територій.

Сьогодні в етері Еспресо колишній радник мера Херсона Роман Головня заявив, що нині в місті залишились ті, хто виконує функції управління та забезпечення життєдіяльності міста або ті, хто вже не хоче його покидати з різних причин.