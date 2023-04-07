З Херсона щодня евакуюються близько 120 мирних жителів, – депутат Хлань
Станом на 7 квітня щодення з деокупованого міста Херсон евакуйовуються близько 120 мирних жителів
Про це інформує у медіацентрі депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
"Якщо казати про обласний центр та подивитися на динаміку людей, які користуються безплатною евакуацією, то можна побачити, що на початку евакуації цією можливістю користувалося 50-60 людей на добу", - каже Хлань.
Повідомляється, що нині кількість охочих виїхати з міста стало більше: "У середньому 100-120 людей виїжджає з Херсона, користуючись безплатною евакуацією".
Є й ті, хто навпаки повертається на Херсонщину, проте здебільшого це жителі населених пунктів, які знаходяться далеко від узбережжя, або розмінованих територій.
Сьогодні в етері Еспресо колишній радник мера Херсона Роман Головня заявив, що нині в місті залишились ті, хто виконує функції управління та забезпечення життєдіяльності міста або ті, хто вже не хоче його покидати з різних причин.
- Уранці 7 квітня російська окупаційна армія обстріляла з артилерії Станіслав Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали жінка та двоє дітей.
- Також 7 квітня російська артилерія обстріляла Берислав у Херсонській області.
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