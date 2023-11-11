З номерами паспортів та податковими номерами. З'явилася база даних діячів УПЦ МП, що пов'язані з Росією

Його ведуть фахівці OSINT-компанії Molfar.

"Цей реєстр містить інформацію про високопоставлених членів УПЦ МП, чиї дії та зв'язки вказують на підтримку інтересів Росії. Включені дані про освіту цих осіб у Росії, їхню нерухомість у Росії, а також їхні паспорти громадянина РФ", - зазначають адміністратори.

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"Цей реєстр є викриттям зв'язків, які можуть впливати на внутрішню політику та соціальне життя України, особливо в часи війни, яку розвʼязала Росія", - наголошують розробники реєстру.

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Наразі у реєстрі містяться особисті дані кількох десятків релігійних діячів. База даних продовжує наповнюватися.