З номерами паспортів та податковими номерами. З'явилася база даних діячів УПЦ МП, що пов'язані з Росією
Реєстр церковних лідерів Української православної церкви Московського патріархату зі зв'язками в Росії викладено в загальний доступ
Його ведуть фахівці OSINT-компанії Molfar.
"Цей реєстр містить інформацію про високопоставлених членів УПЦ МП, чиї дії та зв'язки вказують на підтримку інтересів Росії. Включені дані про освіту цих осіб у Росії, їхню нерухомість у Росії, а також їхні паспорти громадянина РФ", - зазначають адміністратори.
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"Цей реєстр є викриттям зв'язків, які можуть впливати на внутрішню політику та соціальне життя України, особливо в часи війни, яку розвʼязала Росія", - наголошують розробники реєстру.
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Наразі у реєстрі містяться особисті дані кількох десятків релігійних діячів. База даних продовжує наповнюватися.
- 19 жовтня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. За таке рішення проголосували 267 нардепів.
- Критики документа кажуть, що він не забороняє УПЦ МП, а "виписує довгу процедуру, для того щоб обмежити діяльність якоїсь релігійної організації, а їх близько 10 тис. в УПЦ".
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