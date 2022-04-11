З початку повномасштабної війни до Естонії прибули близько 30 тис. українських біженців
З 24 лютого Естонія прийняла загалом 28 961 вимушено переселених людей з України
Про це повідомляє ERR.
До Естонії прибули 490 людей, які рятуються від війни в Україні, повідомляє Департамент поліції та прикордонної охорони країни.
Серед прибулих є 129 дітей. 230 людей повідомили, що вони їдуть транзитом через Естонію в іншу країну.
У п'ятницю прибуло понад 600 українців.
За тимчасовим захистом в Естонії звернулися 18 530 людей.
- Раніше естонські прикордонники скасували візи кільком особам, які при перетині кордону використовували символіку, якою позначають себе білоруські та російські загарбники під час війни в Україні.
- Естонія надіслала Україні понад 10 тонн обладнання для відновлення електроліній, зруйнованих унаслідок війни.
- Також в уряді Естонії домовилися припинити імпорт російського газу в країну до кінця 2022 року, та компенсувати ці поставки завдяки орендованому СПГ-терміналу.
- Згодом Естонія передала Україні велику партію військової допомоги. Окрім зброї, було надіслано гуманітарний та медичний вантаж від місцевих підприємців.
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