"З Попасної вдалось евакуювати трьох людей": Гайдай про роботу гуманітарних коридорів 15 квітня

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.



"Потужний обстріл Попасної: евакуювали лише трьох осіб – автівка виїхала на повністю спущених шинах",- написав він.



За його словами, через обстріли росіян до Попасної вирішили не відправляти автобуси, а залишити їх у сусідньому населеному пункті, де відносно безпечно. Мешканців Попасної туди мали доправити на автівках.



"Але навіть таким чином вдалося зробити лише один рейс – врятувати трьох осіб. Після чергового потужного обстрілу уламки снарядів влучили у цей транспортний засіб. Автівці з пасажирами вдалося виїхати з-під ворожого вогню на повністю спущених шинах",- сказав очільник області.



Гайдай додав, що ніхто не травмувався.



Нагадаємо, російські окупанти обстріляли цивільні автобуси в смт Борова Ізюмського району. Внаслідок обстрілу загинуло сім осіб.

Окупанти з артилерії обстріляли Василівку на Запоріжжі, унаслідок чого одна людина загинула, п'ятеро постраждали, знищено магазин і пошкоджено житлові будинки.

На 15 квітня в Україні затвердили 9 гуманітарних коридорів для евакуації населення.

Згідно з даними очільника ОВА за 51 день повномасштабної війни з Луганщини евакуювали понад 32 тисяч мешканців області. Для тих хто залишився, завезли гуманітарну допомогу."Охочих евакуюватися поменшало, проте навіть, якщо Вас буде п‘ять або десять, ми кожному надамо можливість поїхати в спокій. Евакуація відбувається щодня. На Заході країни Вас радо приймуть. Разом з Патрульною поліцією та волонтерами нам вдалося вивезти 35 сєвєродончан, 70 мешканців Гірської громади, 115 лисичан, 7 рубіжан, 140 з Кремінної та лише 3 попаснян", - написав Гайдай.Також Гайдай опублікував відео, яке ілюструє як окупанти зруйнували Рубіжне."Ось так реально виглядає “руській мір”: горе, смерть та розруха, які несуть війська збройних сил російської федерації – безжалісні вбивці цивільного населення Замість промислового міста - руїни. орки знищили ВСЕ", - написав він.