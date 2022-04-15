"З Попасної вдалось евакуювати трьох людей": Гайдай про роботу гуманітарних коридорів 15 квітня
Станом на 14 годину із Луганської області евакуювали 370 людей. Росіяни обстрілювали Попасну, з міста вдалось вивезти трьох людей
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.
"Потужний обстріл Попасної: евакуювали лише трьох осіб – автівка виїхала на повністю спущених шинах",- написав він.
За його словами, через обстріли росіян до Попасної вирішили не відправляти автобуси, а залишити їх у сусідньому населеному пункті, де відносно безпечно. Мешканців Попасної туди мали доправити на автівках.
"Але навіть таким чином вдалося зробити лише один рейс – врятувати трьох осіб. Після чергового потужного обстрілу уламки снарядів влучили у цей транспортний засіб. Автівці з пасажирами вдалося виїхати з-під ворожого вогню на повністю спущених шинах",- сказав очільник області.
Гайдай додав, що ніхто не травмувався.
Згідно з даними очільника ОВА за 51 день повномасштабної війни з Луганщини евакуювали понад 32 тисяч мешканців області. Для тих хто залишився, завезли гуманітарну допомогу.
"Охочих евакуюватися поменшало, проте навіть, якщо Вас буде п‘ять або десять, ми кожному надамо можливість поїхати в спокій. Евакуація відбувається щодня. На Заході країни Вас радо приймуть. Разом з Патрульною поліцією та волонтерами нам вдалося вивезти 35 сєвєродончан, 70 мешканців Гірської громади, 115 лисичан, 7 рубіжан, 140 з Кремінної та лише 3 попаснян", - написав Гайдай.
Також Гайдай опублікував відео, яке ілюструє як окупанти зруйнували Рубіжне.
"Ось так реально виглядає “руській мір”: горе, смерть та розруха, які несуть війська збройних сил російської федерації – безжалісні вбивці цивільного населення Замість промислового міста - руїни. орки знищили ВСЕ", - написав він.
- Нагадаємо, російські окупанти обстріляли цивільні автобуси в смт Борова Ізюмського району. Внаслідок обстрілу загинуло сім осіб.
- Окупанти з артилерії обстріляли Василівку на Запоріжжі, унаслідок чого одна людина загинула, п'ятеро постраждали, знищено магазин і пошкоджено житлові будинки.
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На 15 квітня в Україні затвердили 9 гуманітарних коридорів для евакуації населення.
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