З Путіним, чи без Росія завжди буде загрожувати Україні, - Клімкін
Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Росія, незалежно від керівництва держави, завжди буде нести загрозу для України
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Починаючи з 2014 року українській владі запровадити візовий режим для росіян завадила хіба що політична воля. Оскільки не хотіли максимально підіймати ставки, в першу чергу, для українських громадян, які жили в Росії.Тоді було заборонено прямі пункти пропуску з Росії, однак потрібно було ввести візовий режим для громадян РФ. Після агресії РФ у 2014 році Міністерство закордонних справ України пропонувало ввести візовий біометричний режим для росіян. Однак бажання послідно йти цим шляхом у керівництва держави не було", - додав Клімкін.
Клімкін додав, що введення візового режиму для росіян є необхідністю для України.
"Візовий режим для росіян є необхідністю для України. Оскільки ми прекрасно розуміємо, що ця Росія - з Путіним чи без нього - завжди нестиме загрозу для України. Росія завжди буде намагатись зруйнувати нашу державність і українську націю. Просто їхня реваншистська політика завжди залишиться такою. Тому добре, що зараз ми запровадили візовий режим з РФ", - додав Клімкін.
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