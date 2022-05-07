За 5-7 років можливо відбудувати новий і сучасний Маріуполь, - нардеп Тарута

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".



Ексголова Донецької ОДА зазначив, що відновлення Донбасу - це відповідальне та складне завдання.



"Будувати багатоповерхові будинки це не дуже важка і складна робота, тут потрібні гроші, правильна організація, прозорість, ефективні менеджери та, щоб не було корупції. І є багато сигналів від наших західних партнерів, що ви впораєтеся з рашистами, але треба, щоб ще впоралися з внутрішніми викликами, відносно корупції та ефективності дії влади"- зауважив нардеп.



Сергій Тарута підкреслив, що сьогодні важливо з боку влади оперативно та ефективно допомогати кожній людині, яка залишилася без домівки, грошей, ліків, одягу та всього необхідного.



"Я впевнений, що Маріуполь ми побудуємо найсучаснішим містом. Мої колеги та друзі вже ведуть переговори з корейцями, особливо я з американцями, також планую зустрічатися з німцями та з багатьма іншими партнерами з різних країн, які підтримують нас та готуються допомагати. Я думаю, що за 5-7 років це буде інша країна, потужна, з новими містами, з новими можливостями, з новою економікою"- наголосив Тарута.

4 березня окупанти оточили Маріуполь

4 травня міністр оборони РФ Сергій Шойгу стверджував, що російська армія встановила контроль над Маріуполем

Станом на 6 травня російські війська продовжують штурм Азовсталі

7 травня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у Маріуполі під завалами кожного будинку перебуває по 80-100 мертвих тіл