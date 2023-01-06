За 9 років війни Росія жодного разу не дотримувалася перемир’я, - Міноборони

Про це написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За час АТО було 11 спроб встановити більш-менш стійкий режим припинення вогню. Про це сторони домовлялись у рамках Тристоронньої контактної групи.

"Усі вони зірвані навмисними діями ворога. Приміром, під час так званого "всеосяжного весняного перемир'я" 2018-го за 22 дні проголошеної "тиші" ворог здійснив щонайменше 153 обстріли, під час яких шестеро українських військовослужбовців загинули, 12 зазнали поранень", - написала Маляр.

Під час проведення операції Об’єднаних сил Україна ще декілька разів домовлялася про двостороннє припинення вогню. Проте РФ і далі не дотримувалась угоди.

Тільки у 2019 році втрати української армії на Донбасі становили 97 загиблих. У 2020 році, до початку останнього, липневого перемир’я, загинуло ще 32 військовослужбовці ЗСУ. 220 було поранено.

"27 липня 2020 року офіційно розпочався черговий "повний і всеосяжний режим припинення вогню". Однак ворог його дотримувався лише півгодини. Близько 00:20 вони обстріляли підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти. Ще один обстріл зафіксований близько 9-ї ранку. Зрештою, з 27 липня 2020 року по 27 липня 2021 року зафіксовано понад 2 тис. ворожих обстрілів", - пише Ганна Маляр.

У міноборони наголосили, що тільки виведення військ Росії з території України означатиме реальне припинення вогню і закінчення війни.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін доручив голові Міноборони Сергієві Шойгу запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню в Україні. Еспресо поінформувало, як на це відреагували в Україні.

У США та Німеччині відреагували на заяви РФ про припинення вогню на Різдво дуже схоже: і там, і там вважають, що Путіна просто потрібно перепочинок

Володимир Зеленський висловився щодо пропозиції різдвяного перемир'я від Путіна, закликавши громадян Росії знайти сміливість "хоча б на 36 годин під час Різдва звільнитися від свого ганебного страху перед однією людиною в Кремлі".

Інститут вивчення війни назвав цілі, які переслідує Путін, заявляючи про "перемир'я" на Різдво

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb