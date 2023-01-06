За час головування Швеції в Раді ЄС розраховуємо почати перемовини про членство України в Євросоюзі, - Зеленський

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні.

"Зараз почалося головування Швеції в Раді ЄС, і ми розраховуємо саме в час шведського головування вийти на початок переговорів щодо членства України у Європейському Союзі. Це важливий мотиваційний елемент для України та всіх європейців. Попри будь-які спроби Росії дестабілізувати Європу ми разом стаємо ще сильнішими в усіх аспектах, зокрема інституційних", - сказав він.

Раніше, 6 січня, Швеція запевнила, що Україна буде пріоритетом її головування в ЄС, про це було повідомлено у twitter глави шведського уряду за результатами онлайн-зустрічі з Президентом України.

"Україна є ключовим пріоритетом шведського головування в ЄС. Сьогодні продовжили дискусію з Президентом України Володимиром Зеленським щодо нашої непохитної підтримки України та військової допомоги", - йдеться у дописі.

Довідка

1 січня Швеція розпочала головування в Раді Євросоюзу. Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що серед пріоритетів головування держави у Раді ЄС буде підтримка України у боротьбі з агресією РФ.

У червні 2022 року Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус країни-кандидата в члени ЄС за умови виконання сімох рекомендацій, які стосуються боротьби з корупцією та відмиванням коштів, ухвалення антиолігархічного законодавства та нового закону про ЗМІ, забезпечення прав національних меншин, а також конституційної, антикорупційної та судової реформ.

1 січня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала те, що Швеція прийняла головування в ЄС. На її думку, це буде вирішальним у підтримці України.

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