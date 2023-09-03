За час повномасштабного вторгнення Україна отримала військову допомогу на $100 млрд
Станом на 3 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року - Україна отримала 100 мільярдів доларів військової допомоги
Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю Укрінформу.
Очільник Міноборони України розповів, аби отримати зброю, техніку, набої, снаряди й постріли він спілкувався з різними країнами у різних часових поясах.
"Якщо сьогодні розрахувати та оцінити всі пакети допомоги, я думаю, вже під 100 мільярдів доларів ми отримали за час повномасштабного вторгнення. Тільки від США – більш як 50 мільярдів, уже під 60 підходить. Якщо це помножити на курс гривні, ви побачите скільки це трильйонів гривень", – наголосив Резніков.
Водночас витрати на військо йде і з українського бюджету.
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"Щоб ви розуміли, значна більшість бюджету Міноборони витрачається на грошове забезпечення військових і компенсації. Тому, якщо порахувати ефективність використання бюджетних коштів, то те, що ми забезпечуємо в армії, ми забезпечили дешево. Бо зробили це за інші кошти, кошти інших країн. Але, коли мені хтось починає казати: це неефективно, ефективніше було вийти під час війни на торги, провести довгі торги, конкуренцію, пройти суди з тендерними тролями й місяці через три укласти контракт… Так, вибачте, місяців через три невідомо що б було, якби я це робив", – додав міністр.
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