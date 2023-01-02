За держзраду й колабораційну діяльність судитимуть трьох представників окупаційної влади Херсонщини
Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно окупаційного "голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області", його заступника та "голови Херсонської міської адміністрації"
Про це стало відомо з telegram-каналу Офісу Генерального прокурора.
"Їм інкриміновано державну зраду, колабораційну діяльність, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників (ст. 111, ст. 111-1, ст. 436-2 КК України)", - йдеться у дописі.
Зокрема відомо, що розслідуванням встановлено, що до повномаштабного вторгнення РФ на територію України депутат Херсонської міської ради перейшов на бік ворога.
Він добровільно обійняв псевдопосаду "голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області".
"Брав участь у засіданні так званого "Комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок", створеного на підтримку окупаційних дій держави-агресора. Також він організовував псевдореферендум щодо виходу Херсонської області зі складу України та приєднання її до РФ", - зазначається у дописі.
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Також додається, що інший обвинувачений добровільно обійняв псевдопосаду "заступника голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю".
Він, зокрема, брав участь у проросійських акціях та мітингах, закликав місцевих підтримати окупацію та прийняти російське громадянство.
Ще один обвинувачений, маючи проросійські погляди, погодився сприяти представникам країни-агресора. Він обійняв псевдопосаду "голови Херсонської міської адміністрації".
Наразі двоє обвинувачених перебувають у розшуку.
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