За держзраду й колабораційну діяльність судитимуть трьох представників окупаційної влади Херсонщини

Про це стало відомо з telegram-каналу Офісу Генерального прокурора.

"Їм інкриміновано державну зраду, колабораційну діяльність, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників (ст. 111, ст. 111-1, ст. 436-2 КК України)", - йдеться у дописі.

Зокрема відомо, що розслідуванням встановлено, що до повномаштабного вторгнення РФ на територію України депутат Херсонської міської ради перейшов на бік ворога.

Він добровільно обійняв псевдопосаду "голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області".

"Брав участь у засіданні так званого "Комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок", створеного на підтримку окупаційних дій держави-агресора. Також він організовував псевдореферендум щодо виходу Херсонської області зі складу України та приєднання її до РФ", - зазначається у дописі.

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Також додається, що інший обвинувачений добровільно обійняв псевдопосаду "заступника голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю".

Він, зокрема, брав участь у проросійських акціях та мітингах, закликав місцевих підтримати окупацію та прийняти російське громадянство.

Ще один обвинувачений, маючи проросійські погляди, погодився сприяти представникам країни-агресора. Він обійняв псевдопосаду "голови Херсонської міської адміністрації".

Наразі двоє обвинувачених перебувають у розшуку.

29 грудня в Україні засудили до 10 років ув'язнення інформатора російського окупанта Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, який передавав ворогу інформацію про переміщення ЗСУ.

Офі30 грудня СБУ повідомила про підозру чоловікові з найближчого оточення Стрєлкова-Гіркіна, який "передавав" окупантам шахти на Донеччині.