Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"З самого початку окупації українці виходили на мітинги, зривали російські прапори, навпаки вивішували свої, поширювали листівки, нищили інфраструктуру ворога, вбивали окупантів та зрадників й допомагали ЗСУ виявляти місцеперебування окупантів. Стрємоусов, Бойко, Сушко, Ковальов, Штепа, Юнаков, Савлученко, Лайшев, де зараз ви - кати мого народу? Ми просто зазначимо, що кожен зрадник буде нести відповідальність за свої вчинки. Бо всі вищезгадані персонажі мали ілюзії щодо безкарності своїх дій", - йдеться у матеріалі.

У Центрі підрахували, що українське підпілля у співпраці з Силами оборони здійснили щонайменше 30 доведених до кінця замахів на колаборантів.

"Деякі зрадники були ліквідовані досить феєрично, а деякі за більш таємничих обставин. Найбільше успішних замахів відбулось на території Херсонської області, але загалом вони охопили усі тимчасово окуповані території. Завдяки активності підпілля вдалось ліквідувати чимало високопоставлених колаборантів, а також представників окупаційних військ та заїжджих управителів", - пишуть у Центрі національного спротиву.

ЦНС також опублікував карту ліквідації окупантів:

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb