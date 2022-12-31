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Війна з Росією: хроніка
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Інфографіка

З 24 лютого українські партизани здійснили щонайменше 30 доведених до кінця замахів на колаборантів

31 грудня, 2022 субота
20:56
війна з Росією

У Центрі національного спротиву підрахували, що починаючи з 24 лютого українські партизани здійснили щонайменше 30 доведених до кінця замахів на колаборантів

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"З самого початку окупації українці виходили на мітинги, зривали російські прапори, навпаки вивішували свої, поширювали листівки, нищили інфраструктуру ворога, вбивали окупантів та зрадників й допомагали ЗСУ виявляти місцеперебування окупантів. Стрємоусов, Бойко, Сушко, Ковальов, Штепа, Юнаков, Савлученко, Лайшев, де зараз ви - кати мого народу? Ми просто зазначимо, що кожен зрадник буде нести відповідальність за свої вчинки. Бо всі вищезгадані персонажі мали ілюзії щодо безкарності своїх дій", - йдеться у матеріалі.

У Центрі підрахували, що українське підпілля у співпраці з Силами оборони здійснили щонайменше 30 доведених до кінця замахів на колаборантів. 

"Деякі зрадники були ліквідовані досить феєрично, а деякі за більш таємничих обставин. Найбільше успішних замахів відбулось на території Херсонської області, але загалом вони охопили усі тимчасово окуповані території. Завдяки активності підпілля вдалось ліквідувати чимало високопоставлених колаборантів, а також представників окупаційних військ та заїжджих управителів", - пишуть у Центрі національного спротиву.

ЦНС також опублікував карту ліквідації окупантів:

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Україна
Росія
ЗСУ
окуповані території
колаборанти
Військові новини
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