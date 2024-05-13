Книжка Олександра Михеда "Позивний для Йова" про перший рік масштабної війни вийде англійською

Новиною поділився автор Олександр Михед у facebook.

13 червня в престижному видавництві Allen Lane, що є імпринтом одного з найвідоміших світових видавництв Penguin, вийде друком англійський переклад нонфікшн книжки українського письменника Олександра Михеда "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення". Англійською книжка отримала назву The Language of War ("Мова війни").

Переклад з української здійснили Марина Гібсон, Ганна Лелів, Еббі Девар.

Книжка, яку Михед почав писати в перший день широкомасштабного вторгнення, розповідає про восьмий рік російсько-­української війни. Автор працював над неї протягом тринадцяти місяців, описуючи власний досвід переживань, розповідаючи про своїх батьків, які майже три тижні були в Бучі під час окупації.

"Мова війни" розповідає про те, що відбувається, коли ваш світ раптово змінюється. Коли прокидаєшся від звуку вертольотів і запаху пороху. Коли у ваш дім влучили снаряди або ввірвалися бойовики, а ви провели ще одну ніч у підвалі, який перетворили на бомбосховище. Коли - хоча ти ніколи раніше не тримав зброї - ти розумієш, що єдиний вибір — дати відсіч. Це про речі, які ніколи не можна забути чи пробачити", - зазначає в описі на сайті британського видавництва.

Також показали обкладинку англомовного видання.

Фото: facebook Олександра Михеда