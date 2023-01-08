Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко в телеграм.

Зазначається, що станом на 09:00 8 січня відомо про двох загиблих та 9 поранених українців унаслідок російської повномасштабної збройної агресії.

Загинули мирні мешканці Харківщини та Донеччини, в Донецькій області ще 8 цивільних людей отримали поранення. На Херсонщині, як зазначається, один житель поранений.

Нагадаємо, у ніч на 8 січня росіяни завдали 7 ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці, також під атакою опинилися Курахове та смт Курахівка.

У ніч з 7 на 8 січня російські терористи завдали удари по Харківській області: голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про 2 "прильоти" в Мерефі.

Тоді ж росіяни гатили по околицях Запоріжжя.

Уночі 8 січня окупанти гатили по Нікопольщині з важкої артилерії: під ворожим вогнем опинилися Мирівська та Червоногригорівська громади.

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