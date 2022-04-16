За добу окупанти обстріляли 10 інфраструктурних об'єктів, серед них лікарня, - голова Луганської ОВА

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.



15 квітня, ввечері, росіяни обстріляли ринок в Сєвєродонецьку. Загорілись декілька магазинів і кафе. 16 квітня стрілили по місцях торгівлі в Лисичанську.



"Там, де в суботу, навіть під час війни, багатолюдно. Після обстрілу полум’я розповсюдилося на два відстійники зі шламом на нафтопереробному заводі, запалали три хлібні фургони, ще п’ять вдалося врятувати. Також пошкоджено будівлю лікувального закладу в Привіллі", - написав Гайдай.



Росія обстріляла Лисичанський нафтопереробний завод у Луганській області.

Також Сергій Гайдай поділився своїм баченням того, коли нове ударне угрупування російських військ спробує піти у повномасштабний наступ на Донбасі: "Щойно закінчаться дощі, ворог піде у наступ".

15 квітня в Донецькій та Луганській областях ЗСУ відбили 10 атак ворога, знищили три танки, бронетранспортер, одиницю спеціальної техніки та три артилерійські системи противника.