За добу окупанти завдали 2 ракетних та 25 авіаційних ударів

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.

"Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури Миколаєва, Запоріжжя та Новотавричеського Запорізької області. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін", - йдеться у дописі.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ямполівка, Кам’янка та Білогорівка.

На Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Озарянівка, Опитне, Соледар та Яковлівка Донецької області.

На Авдіївському та Запорізькому напрямках – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське, Водяне, Новомихайлівка, Мар’їнка, Пречистівка, Новопіль, Новосілка та Залізничне.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Від вогню реактивної та ствольної артилерії постраждали Нікополь та Іллінка Дніпропетровської області.

У Запорізькій області 22 жовтня росіяни У Запорізькій області 22 жовтня росіяни пошкодили 18 об'єктів цивільної інфраструктури в районі 19 населених пунктів 18 об'єктів цивільної інфраструктури в районі 19 населених пунктів.

У ніч на 23 жовтня російські військові атакували Запоріжжя дронами-камікадзе, а Запорізький район ракетами С-300. Постраждала школа.

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