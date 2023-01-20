Про це повідомив очільник Запорізької ОДА Олександр Старух.

"Жорстокість загарбника не має меж та не перестає жахати", - ідеться в повідомленні.

Старух зазначив, що за минулу добу Запорізька область пережила черговий так званий антирекорд ворожих атак. Так упродовж 19 січня 224 рази обстрілювали 21 населений пункт області. Унаслідок ворожих ударів зафіксовано руйнування 34 цивільних об'єктів.

"Кожен військовий злочинець понесе покарання за заподіяне на нашій землі!" - написав Старух.

19 січня унаслідок дій російських військових на території Донецької області загинуло 4 мирні жителі та щонайменше три українці отримали поранення.