За добу росіяни 224 рази обстріляли Запорізьку область, пошкоджено понад 30 цивільних об'єктів
За добу 19 січня російська армія завдала 224 удари по населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого пошкоджено понад 30 цивільних об'єктів
Про це повідомив очільник Запорізької ОДА Олександр Старух.
"Жорстокість загарбника не має меж та не перестає жахати", - ідеться в повідомленні.
Старух зазначив, що за минулу добу Запорізька область пережила черговий так званий антирекорд ворожих атак. Так упродовж 19 січня 224 рази обстрілювали 21 населений пункт області. Унаслідок ворожих ударів зафіксовано руйнування 34 цивільних об'єктів.
"Кожен військовий злочинець понесе покарання за заподіяне на нашій землі!" - написав Старух.
- 19 січня унаслідок дій російських військових на території Донецької області загинуло 4 мирні жителі та щонайменше три українці отримали поранення.
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