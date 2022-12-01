За добу українські військові знищили 560 окупантів, танк та 2 артилерійських системи
З 24 лютого ЗСУ ліквідували 89 440 окупантів, знищили 2915 танків та 1904 артилерійські системи
Про це звітував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбук.
Із початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати противника приблизно склали:
- особового складу ‒ близько 89 440 (+560) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2915 (+1) од.
- бойових броньованих машин ‒ 5877 (+5) од.
- артилерійських систем – 1904 (+2) од.
- РСЗВ – 395 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 210 (+0) од.
- літаків – 280 (+0) од.
- гелікоптерів – 261 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+0)
- крилаті ракети ‒ 531 (+0)
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4441 (+12) од.
- спеціальна техніка ‒ 163 (+0)
"Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!"- наголошують у Генштабі.
- Нагадаємо, у середу, 30 листопада, українська артилерія вдарила по важливому об'єкту російських окупантів.
- Своєю чергою російський агресор готується достроково завершити навчання курсантів, щоб ті компенсували втрати РФ на війні в Україні.
- У період з 28 по 29 листопада українські захисники завдали вдалих ударів по окупантах у Запорізькій області: вони втратили близько 100 осіб пораненими.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.7
Купівля 39.7Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 40.18Продаж 41.3
- Актуальне
- Важливе