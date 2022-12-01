За добу українські військові знищили 560 окупантів, танк та 2 артилерійських системи

Про це звітував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбук.

Із початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати противника приблизно склали:

особового складу ‒ близько 89 440 (+560) осіб ліквідовано

танків ‒ 2915 (+1) од.

бойових броньованих машин ‒ 5877 (+5) од.

артилерійських систем – 1904 (+2) од.

РСЗВ – 395 (+0) од.

засоби ППО ‒ 210 (+0) од.

літаків – 280 (+0) од.

гелікоптерів – 261 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+0)

крилаті ракети ‒ 531 (+0)

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4441 (+12) од.

спеціальна техніка ‒ 163 (+0)

"Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!"- наголошують у Генштабі.

Нагадаємо, у середу, 30 листопада, українська артилерія вдарила по важливому об'єкту російських окупантів.

Своєю чергою російський агресор готується достроково завершити навчання курсантів, щоб ті компенсували втрати РФ на війні в Україні.

У період з 28 по 29 листопада українські захисники завдали вдалих ударів по окупантах у Запорізькій області: вони втратили близько 100 осіб пораненими.

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