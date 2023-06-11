За добу ворог втратив в Україні 980 військових, 17 танків та 24 броньовані машини, — Генштаб
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 215 640 військових, 3926 танків та 7631 броньованих машин
Про це йдеться у зведенні Генштабу за 11 червня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 215640 (+980) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 3926 (+17);
- бойових броньованих машин ‒ 7631 (+24);
- артилерійських систем – 3736 (+19);
- РСЗВ – 601 (+1);
- засоби ППО ‒ 362 (+0);
- літаків – 314 (+0);
- гелікоптерів – 299 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3300 (+37);
- крилаті ракети ‒ 1183 (+7);
- кораблі /катери ‒ 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6461 (+33);
- спеціальна техніка ‒ 509 (+2).
Вночі 11 червня сили повітряного командування "Схід" знищили три ворожі шахеди, які росіяни спрямували на Дніпропетровщину.
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