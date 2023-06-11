Про це йдеться у зведенні Генштабу за 11 червня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 215640 (+980) осіб ліквідовано;

танків ‒ 3926 (+17);

бойових броньованих машин ‒ 7631 (+24);

артилерійських систем – 3736 (+19);

РСЗВ – 601 (+1);

засоби ППО ‒ 362 (+0);

літаків – 314 (+0);

гелікоптерів – 299 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3300 (+37);

крилаті ракети ‒ 1183 (+7);

кораблі /катери ‒ 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 6461 (+33);

спеціальна техніка ‒ 509 (+2).

Вночі 11 червня сили повітряного командування "Схід" знищили три ворожі шахеди, які росіяни спрямували на Дніпропетровщину.