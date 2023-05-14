Про це повідомили 14 травня у facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 1 важливу ціль противника", - йдеться у дописі.

За добу ворог завдав 27 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ

Протягом доби противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по місту Харків та селищу Золочів. Крім того, завдав 27 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Сіверський та Слобожанський напрямки: противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гірськ, Леонівка, Попівка Чернігівської області та Волфине, Садки Сумської області, а також Олександрівка, Стариця на Харківщині.

Куп’янський напрямок: артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

Лиманський напрямок: протягом доби ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ямпіль, Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Макіївка Луганської області, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне та Берестове Донецької області.

Бахмутський напрямок: противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Григорівка, Богданівка та Предтечине. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівське та Ступочки. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Червоне, Костянтинівка, Дружба, Північне, Торецьк, Шуми Донецької області.

Авдіївський напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки, здійснив обстріли населених пунктів Степове, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Первомайське та Карлівка Донецької області.

Мар’їнський напрямок: ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок: протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

Запорізький та Херсонський напрямок: противник здійснив обстріли близько 30 населених пунктів. Серед них - Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Золота Балка, Веселе, Львове, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Міноборони РФ продовжує вживати заходів щодо інтеграції збройних формувань "ДНР" до власних ЗС

"Міністерство оборони Російської Федерації продовжує вживати заходів щодо інтеграції незаконних збройних формувань так званої "ДНР" до власних збройних сил", - йдеться у дописі.

Зазначається, що до всього особового складу однієї з бригад 1 армійського корпусу ЗС РФ доведено розпорядження, в якому колишнім військовослужбовцям так званої "ДНР" поставлено обов’язкову умову щодо заміни їх військових квитків на військові квитки ЗС РФ, а також щодо перепідписання контрактів з МО РФ мінімальним терміном військової служби два роки.

Додається, що у випадку відмови, цих осіб відправлятимуть на найнебезпечніші ділянки фронту для участі у штурмових діях у складі передових підрозділів.