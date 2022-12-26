Про це він розповів в етері Еспресо.



"Російське вторгнення завдало Україні прямих збитків близько у $120 млрд, а непрямі збитки оцінюють вже понад $700 млрд, це саме від тієї шкоди, що завдають ворожі ракети щодня. Звісно, що процес відбудови вже триває. По-перше, активно відновлюються ті об'єкти інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність населення. Але на сьогодні активно забезпечується і відновлення зруйнованих житлових будинків", - розказав виконавчий директор ГО "Антикорупційний штаб".



Сергій Миткалик навів приклад щодо Київщини, Чернігівщини, Сумщини та Житомирщини, куди заходили російські війська, то є випадки, що там людям достатньо замінити вікна або частину покрівлі, щоб далі продовжити жити, і це теж активно здійснюється.



"Подібних ремонтів ми нарахували приблизно на мільярд гривень, але ми збираємо інформацію не лише щодо виділення державних коштів, а й до волонтерських ініціатив, донорських організацій. І бачимо, що за кошти благодійних організацій, фондів чи громадських організацій, тобто за донорські кошти ремонти обходяться у рази дешевше, ніж це робить держава. До прикладу, з цього мільярду половина витрачена на 11 будинків у місті Київ, поряд з якими влучили ракети та завдали пошкоджень. Але нам, як громадськості, дуже складно на сьогодні відстежувати ці кошти через те, що інформація є доволі закритою. По-перше, обов'язку публікувати тендери немає, по-друге, нам обіцяють це зробити через 90 днів після закінчення воєнного стану. Давайте будемо відвертими, те, що зараз ремонтується та витрачаються бюджетні кошти, буде складно перевіряти через рік, коли закінчиться воєнний стан", - пояснив Миткалик.

24 грудня Росія обстріляла Сумщину з артилерії і мінометів. Суттєво пошкоджений об'єкт інфраструктури та лінія електропередачі

Упродовж доби 24 грудня військові РФ гатили по Харківщині з різних видів артилерії, мінометів і танків. Від артилерійських обстрілів житлового фонду загинув чоловік 72 років

25 грудня на Харківщині відновили міст на Печенізькому водосховищі

26 грудня окупанти не припиняють обстрілювати Куп'янський напрямок: пошкоджений будинок, було загоряння

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb