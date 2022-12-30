За грудень Україна отримала від країн-партнерів близько 5 тис. генераторів, - Мінінфраструктури

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

На початку наступного року Україна очікує додатково отримати ще 8 тис. генераторів різної потужності.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков подякував колегам з Міністерства енергетики, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства закордонних справ за роботу з урядами країн-партнерів та неурядовими організаціями. Він також наголосив, що війна Росії з об'єктами цивільної інфраструктури України лише консолідує міжнародну спільноту та сприяє підтримці України з їхнього боку.

"Росіяни зазнали поразок на полі бою і від того воюють з об'єктами цивільної інфраструктури України. Однак це лише консолідує міжнародну спільноту в підтримці нашого народу. Світ солідарний з українським народом і допомагає пройти складну зиму 2022-23", - зазначив Кубраков.

Генератори, що їх вже доставили в Україну, розподіляються відповідно до запитів і потреб регіонів. Зокрема, їх використовують для забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури, "Пунктів незламності", закладів охорони здоров'я то освіти тощо.

28 грудня у Німеччині повідомили, що закупили 480 електрогенераторів для України, з яких 196 уже прибули до місця призначення.