За грудень Україна отримала від країн-партнерів близько 5 тис. генераторів, - Мінінфраструктури
За грудень 2022 року країни-партнери та міжнародні організації передали Україні близько 5 тис. генераторів для забезпечення гуманітарних потреб
Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.
На початку наступного року Україна очікує додатково отримати ще 8 тис. генераторів різної потужності.
Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков подякував колегам з Міністерства енергетики, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства закордонних справ за роботу з урядами країн-партнерів та неурядовими організаціями. Він також наголосив, що війна Росії з об'єктами цивільної інфраструктури України лише консолідує міжнародну спільноту та сприяє підтримці України з їхнього боку.
"Росіяни зазнали поразок на полі бою і від того воюють з об'єктами цивільної інфраструктури України. Однак це лише консолідує міжнародну спільноту в підтримці нашого народу. Світ солідарний з українським народом і допомагає пройти складну зиму 2022-23", - зазначив Кубраков.
Генератори, що їх вже доставили в Україну, розподіляються відповідно до запитів і потреб регіонів. Зокрема, їх використовують для забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури, "Пунктів незламності", закладів охорони здоров'я то освіти тощо.
- 28 грудня у Німеччині повідомили, що закупили 480 електрогенераторів для України, з яких 196 уже прибули до місця призначення.
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