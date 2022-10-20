За легендарною франшизою Silent Hill анонсували 4 нові гри та фільм
Вночі, 20 жовтня, ігрова студія Konami провела презентацію, під час якої анонсувала 4 нові гри та фільм за легендарною франшизою Silent Hill
Про це повідомляє IGN.
Першим анонсованим проєктом став ремейк Silent Hill 2. Гра буде консольним ексклюзивом для PS5, а пізніше вийде на ПК. В грі буде новий геймплей, звуковий дизайн та музика. Також в проєкті з'явиться підтримка 3D звуку та будуть прибрані екрани завантаження.
Ремейком займається Вloober team, а музику напише композитор Акіра Ямаока, який займався музичним супроводом минулих ігор.
Наступною анонсували Silent Hill f, дії якої відбуватимуться в Японії 1960-тих та показали тизер Silent Hill Townfall, деталі обох проєктів наразі невідомі.
Найцікавішим анонсом став інтерактивний проєкт за мотивами всесвіту Silent Hill, в якому гравці самі вирішуватимуть, як буде розвиватися сюжет. Реліз запланований на 2023 рік, і автори заявляють, що це буде "цілковито новий досвід". Деталі проєкту Konami розкриють пізніше.
Також був анонсований горор-фільм "Повернення в Silent Hill". Режисером став Крістоф Ган, який зняв першу частину фільму у 2006, зйомки другої частини розпочнуть в лютому 2023 року.
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