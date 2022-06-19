Про це йдеться на сайті парламенту.

Верховна Рада 19 червня на черговому пленарному засіданні ухвалила постанову про звернення до країн ЄС щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. За це проголосувало 315 нардпепів при мінімально необхідній кількості 226 голосів.

Таке рішення парламент підтримав одноголосно всіма фракціями та групами, свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Зокрема, серед фракції "Слуга народу" "за" проголосували 199 народних депутатів, не голосували - 32, відсутніми були 9 нардепів.

Серед фракції "Європейська солідартність" із 27 депутатів "за" проголосували 19, не голосували - троє, відсутніми були п'ятеро.

Депутатська група "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді України підтримала рішення 14-ма голосами, не голосувало шестеро, "Батьківщина" – 13-ма, "За майбутнє" - 9, "Голос" - 9, "Довіра" - 13, "Відновлення України" - 12 голосів. Ще 13 позафракційних депутатів підтримали таке рішення.

У зверненні Україна вказує на необхідність подальшої військової підтримки для посилення протиповітряної, протитанкової та протикорабельної оборони, а також продовження надання гуманітарної допомоги Україні.

Парламент пропонує ЄС посилювати санкційний тиск на РФ і Білорусь через введення подальших пакетів санкцій, зокрема відключення РФ від світової фінансової системи, повне ембарго на найважливіші товари російського експорту, а також запровадження персональних санкцій на російських високопосадовців і членів їхніх сімей, йдеться у зверненні.

Окрім того, Україна наголошує на необхідності гарантувати глбальну продовольчу безпеку через гарантування безперебійних експортних поставок українського продовольства, зазначається у зверненні.

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