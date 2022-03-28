За попередніми даними жертв внаслідок ракетних ударів по нафтобазі у Луцьку немає, - голова ОВА
Наразі на місці працюють рятувальники
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, передає "Еспресо. TV".
"За інформацією військових, ракета була випущена зі сторони республіки Білорусь. Ситуація контрольована, зберігаємо спокій", - сказав Погуляйко.
Також деякі ЗМІ зазначили, що ракета летіла на низькій висоті, тому радарам не вдалося її зафіксувати.
- Нагадаємо, у Луцьку та області пролунали вибухи
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