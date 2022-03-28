За попередніми даними жертв внаслідок ракетних ударів по нафтобазі у Луцьку немає, - голова ОВА

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, передає "Еспресо. TV".

"За інформацією військових, ракета була випущена зі сторони республіки Білорусь. Ситуація контрольована, зберігаємо спокій", - сказав Погуляйко.

Також деякі ЗМІ зазначили, що ракета летіла на низькій висоті, тому радарам не вдалося її зафіксувати.

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