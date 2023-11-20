За тиждень з Авдіївки евакуювали понад 100 людей, - Барабаш

Про це заявив начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, пише Суспільне.

"По лінії оборони та навколо міста без змін. Ворог проводить штурмові дії", - сказав Барабаш.

За його словами, люди продовжують евакуюватись з міста. За минулий тиждень з Авдіївки виїхали 102 людини. В місті лишається 1392 людей, дітей серед них немає.