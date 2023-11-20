За тиждень з Авдіївки евакуювали понад 100 людей, - Барабаш
Російські окупанти не полишають спроб Авдіївку Донецької області. Ворог проводить штурмові дії. Натомість за тиждень з міста виїхали понад 100 місцевих жителів
Про це заявив начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, пише Суспільне.
"По лінії оборони та навколо міста без змін. Ворог проводить штурмові дії", - сказав Барабаш.
За його словами, люди продовжують евакуюватись з міста. За минулий тиждень з Авдіївки виїхали 102 людини. В місті лишається 1392 людей, дітей серед них немає.
- Інститут вивчення війни пише, що росіянам буде складно перехопити ініціативу на полі бою, оскільки для цього доведеться перекидати підрозділи з напрямків, де наступальні операції веде Україна.
- Міністерство оборони Британії повідомляє, що Авдіївський коксохімічний завод відіграє для українських військових ключову роль в обороні міста на Донеччині від російських атак.
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