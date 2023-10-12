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За висновками ДАСУ щодо постачальника машин ДСНС відкрили кримінальне провадження, гендиректор назвав це "знищенням виробників"

12 жовтня, 2023 четвер
10:01
Кримінал Пожежний автомобіль для потреб Дрогобиччини

Проти Пожмашини, яка постачала авто для ДСНС, порушили справу за надмірний прибуток. Слідчим дозволили оглянути речі та документи підприємства

Відповідний документ опублікував генеральний директор компанії "Пожмашина" Олег Аверьянов.

Він оприлюднив судову ухвалу, за якою суддя дозволив слідчим ДБР оглянути речі та документи підприємства.

"Перед Вами ухвала про порушення кримінальної справи за фактом складання акту ДАСУ, згідно з яким прибуток, який отримала компанія від виробництва, та постачання пожежних машин для потреб ДСНС України, згідно з актом вважається збитком для держави. Тобто українські виробники не мають права отримувати прибуток від своїх підприємств в Україні. Що далі? Закривати заводи, та виїжджати з країни, бо тут нікому не потрібні промисловці?" - написав Аверьянов.

Справу ведуть за ч. 2 ст. 364 - "Зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків". За статтею передбачено позбавлення волі на термін від 3 до 6 років.

На фото: документ

Фото: Олег Аверьянов

Що передувало

Наприкінці червня Держаудитслужба перевірила контракти Міноборони та заявила про порушення в них на 2,5 млрд грн. На думку служби, українські виробники, що співпрацюють із міністерством, не повинні закладати прибуток у контракти з державою. ДАСУ вимагала повернути ці гроші. 

Тодішній міністр оборони Олексій Резніков підтримував виробників зброї й заявляв, що норма цієї постанови про заборону на прибуток суперечить Цивільному і Господарському кодексам та низці інших законодавчих актів.

КБ "Луч" є розробником та виробником протитанкових комплексів та ракет до них. Йдеться про ракетні комплекси "Стугна" та "Корсар", РЗСО "Вільха" та вже знаменитий протикорабельний комплекс "Нептун", також САУ "Богдана". Саме це підприємство у Києві одним з перших намагались знищити російські агресори ще у середині березні 2022 року. Проте обладнання, запас запчастин та ракет вдалося успішно евакуювати.

19 вересня держпідприємство звернулося з офіційними листами до органів влади з проханням врегулювати відповідно до законодавства висновки Держаудитслужби, які ускладнюють виконання завдань розробки та виробництва Зброї Перемоги.

Державна аудиторська служба 29 вересня знову прийшла з перевірками до державного підприємства КБ "Луч", яке випускає важливе для ЗСУ озброєння. Компанія звернулася до уряду з проханням ввести мораторій на проведення перевірок.  

11 жовтня голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва розповіла, що вони не мають права вимагати повернення коштів від оборонних підприємств, які порушили умови державних контрактів, а тільки надають рекомендації щодо усунення недоліків.

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ДСНС
ДБР
Міністр оборони України
Кримінал
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