Забезпечення житлом, розвиток медицини: в Мінекономіки розповіли, як планують повертати біженців

Про це чиновник сказав в інтерв'ю Укрінформу.

"Люди є найціннішим активом країни, і, безумовно, повернення наших громадян, як і залучення талантів з інших країн, необхідні для стійкого зростання. Для цього потрібно створити умови, щоб люди хотіли жити в Україні й мали змогу розвиватися, будувати кар'єру, виховувати дітей та бути впевненими у майбутньому", - сказав він.

Так, влада планує відновити зруйновані лікарні, забезпечити їх якісним обладнанням та впроваджувати сучасні методи діагностики й лікування.

"Необхідно розвивати програми фізичної та психологічної реабілітації військових, системи переходу їх до цивільного життя", - зазначив Соболєв.

Щодо забезпечення житлом, то уряд запустив програму єВідновлення. Водночас влада прагне досягнути стандартів житла рівня країн ЄС, зазначив Соболєв.

"У житловій сфері є очевидні проблеми – 80% будинків збудовані ще за радянських часів. І хоча "панельки" далекі від ідеального уявлення про житло, сотні тисяч українців через російські обстріли залишилися зовсім без даху над головою. Зруйновано або пошкоджено майже 8% житлового фонду. Уряд уже запустив програму єВідновлення для компенсації громадянам, і ми будемо розвивати й масштабувати цю програму. У фокусі уваги уряду буде імплементація принципів житлової політики ЄС, зокрема принципу доступності житла для громадян. Водночас ми маємо привести стандарти та якість житла до рівня країн ЄС", - розповів чиновник.