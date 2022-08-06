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Головна війна з Росією Заблокувати "Північні потоки" й увесь російський експорт: Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна

Заблокувати "Північні потоки" й увесь російський експорт: Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна

6 серпня, 2022 субота
15:35
війна з Росією

Петро Порошенко вважає за необхідне запровадити міжнародне тотальне ембарго на російський експорт

Про це політик заявив в інтерв'ю канадському телекананалу CBC News. Відповідне відео з'явилося на його фейсбуці.

"Перше - не довіряйте Путіну. А це означає - жодних перемовин з путіним, оскільки він розуміє лише силу. Він і далі буде шантажувати світ. Шантажуватиме Канаду. Шантажуватиме Європу",- наголосив він. 

"Енергоносії для нього - це лише знаряддя та один із стовпів його нападу проти всього світу. А тому не можна погоджуватися на цю його мову шантажу", - додав Порошенко. 

"Друга порада - не бійтеся Путіна. Ми значно сильніші. Правда на нашому боці. Весь світ сьогодні з нами. Разом з Росією під час засідань Генеральної Асамблеї ООН голосують лише Північна Корея, Білорусь та Еритрея. Три нації в світі. А тому нам слід забезпечити депутінізацію світу", - підкреслив п‘ятий президент України. 

"Нам слід нарешті повністю зупинити "Північний потік - 1". Остаточно забути про "Північний потік - 2". Кожен цент, який світ сплачує за російський газ чи російську нафту, перетворюється на бомби та крилаті ракети проти нас, проти українців", - зазначив Порошенко. 

"Ми не повинні надавати йому навіть щонайменшої можливості продовжувати це робити. А тому навпаки - санкції мають зміцнюватися, ембарго має розширюватися. Слід зупинити російський експорт, особливо той, де для цих потреб використовуються його торговельні судна", – наголосив він. 

Порошенко зазначив, що лише за останні три місяці 24 мільярди доларів надійшли до російської скарбниці, і це лише за російські енергоносії.

"24 мільярди. Це занадто. Слід нарешті це зупинити", - додав він.

  • 3 серпня Петро Порошенко закликав Захід протистояти Росії та її очільнику, зміцнюючи антипутінську коаліцію.

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ООН
Петро Порошенко
Канада
санкції проти Росії
Європейська солідарність
Північний потік
Північний потік-2
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