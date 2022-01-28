Заблокують "Північний потік-2": Франція попередила РФ про санкції в разі вторгнення в Україну

Про це пише RTL.



Жан-Ів Ле Дріан повідомив, що ЄС готує проти Росії санкції на випадок її нового вторгнення на територію України.



За його словами, це один із контрзаходів, якій мають на меті показати РФ, що війна в Україні матиме для неї серйозні наслідки.



"Це також йдеться про, наприклад, блокування газопроводу "Північний потік-2"", - додав очільник МЗС Франції.

Нагадаємо, німецький регулятор "Федеральне мережеве агентство" ухвалив рішення призупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2". Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" припинили, тому що він не відповідає вимогам ЄС.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає запуск "Північного потоку-2" малоймовірним у випадку ескалації агресії РФ проти України і називає це джерелом тиску на Росію.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що європейські партнери запросили Україну до участі у процесі сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

Згодом Німеччина заявила про готовність накласти санкції на "Північний потік-2" у разі нападу Росії на Україну.

Пізніше Вікторія Нуланд повідомила, що США проводять консультації з Німеччиною щодо припинення роботи "Північного потоку-2".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb