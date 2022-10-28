Задача росіян - вимотати ЗСУ мобілізованими, - речник Східного угрупування військ
Головна проблема російської армії станом на зараз - особовий склад, його намагаються поповнити в будь-який спосіб
Про це в ефірі Еспресо заявив речник Східного угрупування військ Сергій Череватий.
"У росіян критична ситуація з особовим складом. Вони забирають, кого можуть, але в них не вистачає одягу і амуніції, щоб забезпечити свіжо мобілізованих. Вони беруть всіх, в тому числі і зеків. Їхня задача - вимотати нас, бо в них немає новітнішої техніки. У них часто змінюється ситуація, бо особовий склад - це головна проблема. Вони його намагаються поповнити в будь-який спосіб", - розповів він.
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.
- Президент РФ Путін заявив, що часткова мобілізація в Росії має завершитись протягом двох тижнів, а з 300 тисяч мобілізовано вже 222 тисячі чоловіків.
- Проведення часткової мобілізації президентом Росії Володимиром Путіним спричиняє соціальні розломи, повідомляє Інститут вивчення війни.
- 22 жовтня стало відомо, що росіяни вербують для участі у війні проти України бойовиків у одній з країн Близького Сходу
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе