Про це в ефірі Еспресо заявив речник Східного угрупування військ Сергій Череватий.

"У росіян критична ситуація з особовим складом. Вони забирають, кого можуть, але в них не вистачає одягу і амуніції, щоб забезпечити свіжо мобілізованих. Вони беруть всіх, в тому числі і зеків. Їхня задача - вимотати нас, бо в них немає новітнішої техніки. У них часто змінюється ситуація, бо особовий склад - це головна проблема. Вони його намагаються поповнити в будь-який спосіб", - розповів він.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

Президент РФ Путін заявив, що часткова мобілізація в Росії має завершитись протягом двох тижнів, а з 300 тисяч мобілізовано вже 222 тисячі чоловіків.

Проведення часткової мобілізації президентом Росії Володимиром Путіним спричиняє соціальні розломи, повідомляє Інститут вивчення війни.

22 жовтня стало відомо, що росіяни вербують для участі у війні проти України бойовиків у одній з країн Близького Сходу