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Головна війна з Росією Загальна мобілізація може зруйнувати Росію, - політолог Голобуцький
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Загальна мобілізація може зруйнувати Росію, - політолог Голобуцький

11 липня, 2022 понедiлок
13:22
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Олексій Голобуцький, політолог, вважає, якщо буде конкретна перспектива поразки РФ, то Путін дійсно може піти на мобілізацію, але з досвіду російської історії це може закінчитися погано для Росії, і він, мабуть, все-таки це розуміє

Таку думку він вислови в етері Еспресо.

"У росіян закінчується високоточна зброя і весь колишній радянський мотлох привозять в оці "ДНР" та "ЛНР", і ці "Точки-У", які начебто не використовує російська армія, говорить про те, що у них серйозного вже нічого не залишається. І вони стоять перед реальним фактом, що без загальної мобілізації, яка може просто зруйнувати Росію, вже малоймовірно продовжувати війну та сподіватися на перемогу. Тому вірять, що Путін погодиться на мобілізацію", - зазначив політолог.

Олексій Голобуцький зауважив, що російська влада і Путін 20 років демобілізовували російське населення, вбивали будь-яку ініціативу, а російських націоналістів почали знищувати набагато раніше, ніж російських лібералів. Вони бояться будь-яку ініціативу і своє населення, тому що люди розуміють та бачать жалюгідний стан російської армії, про яку розповідає Путін як найкращу у світі, і що це абсолютно корумпована країна, де міністерство оборони займалося окозамилюванням та крало гроші.

"Тому Путіну потрібні переговори, щоб не переходити на інший етап, на який його можуть змусити перейти обставини. Тобто, якщо буде конкретна перспектива поразки, то він дійсно може піти на мобілізацію, яка з досвіду російської історії може закінчитися погано для Росії й Путін, мабуть, все-таки це розуміє", - підсумував Голобуцький.

  • 3 липня радник міністра МВС Вадим Денисенко повідомив, що в Росії був підписаний новий указ президента про підготовку до мобілізації
  • 10 липня українська розвідка повідомила, що Росія планує набрати 10 тис. засуджених для війни проти України на Донбасі в обмін на амністію
  • Генерал-майор СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015 рр.) Віктор Ягун наголосив, що Путін не зможе провести загальну мобілізацію в Росії без оголошення війни проти України

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