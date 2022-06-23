Про це інформують на сайті Центру журналістських розслідувань.

"Російська Федерація агресивно втягує у свій гуманітарний і освітній простір населення тих територій України, що були захоплені після 24 лютого 2022 року. Принаймні, призначені окупантами гауляйтери демонструють "поривання", якому позаздрили б і в російському уряді. Так звана "глава департаменту освіти і науки" Херсонської області Тетяна Кузьміч заявила, що вже з 1 вересня навчання в школах Херсонщини буде відбуватися за російськими стандартами. До кінця серпня до області мають надійти російські підручники, а вчителі пройдуть «спеціальні курси перепідготовки на території Криму або дистанційно", - йдеться в повідомленні.



Тиск на освітян Донецької та Луганської областей також буде зростати, йдеться в повідомленні.



"Так зване "міністерство освіти і науки ДНР" звітує про проведення "методичних семінарів" для вчителів на окупованих територіях в Новоазовському районі, очікувано звертаючи увагу на "історію Росії" і "громадянсько-патріотичне виховання".



Попри те, що перспектива поширення "освітніх стандартів ДНР" має ще більш шизофренічний вигляд ніж "подвійні дипломи ДНР/РФ", нехтувати інтеграційними потугами окупантів щодо окупованих територій не варто. РФ досі не спромоглася ні на що більш-менш притомне в таких спробах виключно через тихий героїчний спротив українських педагогів і управлінців, які залишилися на території, захопленій ворогом", - додають в ЦЖР.



У спілці нагадують, що РФ досі одним із найголовніших аргументів вважає - силу. ЦЕ доводить викрадення проректора Херсонського державного університету Максима Вінника.