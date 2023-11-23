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Заказнику "Протасів Яр" надали ім'я Романа Ратушного

23 листопада, 2023 четвер
23:04
Суспільство Роман Ратушний

Київрада у четвер, 23 листопада, проголосувала за надання Протасовому Яру імені Романа Ратушного

Про це повідомили на facebook-сторінці громадської організації "Захистимо Протасів Яр".

За відповідне рішення проголосували 76 депутатів Київради, проти – жоден.

Фото: facebook.com/save.protas


"Будемо боротись далі за те, щоб Протасів Яр ще довго нагадував наступним поколінням киян про Романа. Нагадуємо, поки що цьому стоять на заваді спори про статус Протасовому яру як заказника. Найближчим часом будемо інформувати вас про новини у цих справах", – додали в організації.

Хто такий Роман Ратушний

Роман Ратушний був одним зі студентів, яких силовики побили на Майдані у 2013 році. Син відомої письменниці Світлани Поваляєвої. Громадський активіст, який опікувався питаннями збереження столичного урочища Протасів Яр, засновник ГО "Захистимо Протасів Яр". Організація боролася проти будівництва багатоповерхівок у парковій зоні Києва. 2020 року завдяки активістам КМДА повернула Протасовому Яру статус зеленої зони. У жовтні 2020-го суд визнав дозвіл на забудову Протасового Яру неправомірним.

Роман Ратушний під час війни став воїном-добровольцем, розвідником 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний яр". Загинув 9 червня 2022 року під час бойового завдання на контрольованій ворогом території, під Ізюмом на Харківщині. Тіло Романа вдалося евакуювати лише через кілька днів. 18 червня Романа Ратушного відспівали у Михайлівському Золотоверхому соборі ПЦУ. 

Громадська організація "Захистимо Протасів Яр" започаткувала фестиваль "Протасів Яр" пам’яті Романа Ратушного. Він тривав у Києві із травня до вересня 2023 року під гаслом Романа "Ніколи нічого не бійтеся".

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