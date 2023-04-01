Про це заявив політолог-міжнародник Раміс Юнус в етері Еспресо.

"Тут більше уваги треба приділяти китайській тематиці, ніж турецькій в тому, що очікує вашу війну. Ваша війна перейшла до тієї фази, коли всі очікують успіхів на полі битви, того контрнаступу, про який сьогодні всі кажуть з усіх «прасок». Тому не просто так Китай вийшов сьогодні на авансцену й пропонує себе в ролі модератора. Найближчі два місяці з боку Туреччини активності не буде, якісь дзвінки, але то просто підтримування ситуації в певному стані. Як воно буде надалі, хто буде головним модератором і хто матиме можливість впливати на цю війну? Це, безперечно, будуть передусім США та Китай, але не Туреччина й не ООН.", - зауважив він.

Експерт додав, що США - сторона конфлікту, КНР дотримувалася нейтралітету. Водночас Туреччина є представником Заходу та має гарні відносини з РФ. Саме тому країна підходила на роль модератора. Проте згодом політична кон'юнктура може стати такою, що доведеться залучати КНР, якщо події розгортатимуться за планами Заходу та Китай.

"Зовсім невипадково, що цей мирний план з 12 пунктів Китай оприлюднив. Вони проштовхуватимуть цей мирний план у життя. За масштабами й можливостями Китай набагато сильніший за Туреччину. Зрештою Туреччину вибрали США, Росія й Україна. Якщо все збігатиметься й усім це буде вигідно, в тому числі Росії й Україні, тому що коли це буде вигідно США, колись настане момент, коли доведеться робити ці переговори, і тоді в переговорах братимуть участь не лише Туреччина, а й Китай", - пояснив політолог.

За його словами, поки що це тільки риторика, а порядок денний майбутніх перемовин залежатимуть від подій на полі бою.

"Захід бажає, щоб Україна проводила ці переговори з позиції сили, тому що вирішив перейти від точки зору "Україна не програє" до "Україна має виграти". Це головне. А якщо Україна має виграти, це означає, що Україна повинна мати успіх на полі битви. Україна має вести переговори з позиції сили", - наголосив Раміс Юнус.