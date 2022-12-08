Про це повідомив голова ООН Антоніу Гутерреш, пише Reuters.

У доповіді Раді Безпеки очільник ООН зазначив щодо звинувачень у розслідуванні збитих російських безпілотників: "Секретаріат вивчає наявну інформацію. Будь-які висновки будуть повідомлені Раді Безпеки в належний час".

Видання пише, що Британія, Німеччина та Франція цього тижня звернулися до Гутерреша з проханням повідомити про плани направлення експертів ООН в Україну. Росія також двічі написала Гутеррешу у відповідь, звинувативши тріо у порушенні Статуту ООН, таким чином намагаючись вплинути на голову ООН.

Запитання про те, чи планується візит експертів ООН в Україну, речник ООН Стефан Дюжаррік відмовився коментувати.

Відповідно до резолюції ООН від 2015 року, ембарго на звичайну зброю, вироблену Іраном, діяло до жовтня 2020 року.

Але Україна та західні держави стверджують, що резолюція все ще містить обмеження на ракети та пов’язані з ними технології до жовтня 2023 року та може охоплювати експорт і закупівлю передових військових систем, таких як безпілотники.

В останній доповіді Гутерріш зазначив, що для передачі безпілотників або балістичних ракет з радіусом дії понад 300 км з Ірану в іншу країну потрібен попередній дозвіл Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, Росія кілька тижнів не використала для ударів по Україні іранські дрони-камікадзе. За припущенням військових, це пов'язано не так з морозами, як із закінченням партії постачання дронами з Ірану.

Однак 7 грудня російські війська вночі атакували Україну, з використанням 14 дронів типу Shahed-136. Захисники збили усі ворожі безпілотники.

Згодом стало відомо, що Росія замовила в Ірану нову партію безпілотників і балістичних ракет.

В ISW стверджують, що російські сили, ймовірно, модифікували іранські безпілотники для роботи у холодних погодних умовах.

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