Захід зміцнює плацдарм проти України, замість того, щоб вирвати Білорусь із лап Росії, - білоруський опозиціонер Висоцкі
Білоруський опозиційний діяч Сяргей Висоцкі переконаний, що замість того, аби вирвати Білорусь із лап країни-агресорки Російської Федерації, Захід зміцнює плацдарм проти України
Опозиціонер розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".
"На мою думку, політика Заходу повинна бути більш активною. Українці вже роблять правильні висновки. Але абсолютно безглузді дії з боку Заходу, який у цій ситуації не використовує можливість вирвати Білорусь із лап Росії, натомість зміцнює плацдарм проти України", - зазначив Висоцкі.
Білоруський діяч додав, що соціологія підтверджує, що білоруси не підтримують війну Росії проти України.
"Нещодавно зʼявилися результати опитування "Chatham house", що ж думають білоруси про війну в Україні. Переважна більшість громадян Білорусі проти війни, яку розвʼязала Росія. На 5% збільшилась підтримка України серед білоруської громадськості. Є звичайно різні думки, але більшість білорусів підтримують Україну", - зауважив Сяргей Висоцкі.
- У Білорусі уже довго безперервно тривають військові навчання. Вона проводить заходи з інженерного обладнання позицій, перевірку пунктів управління та веде радіоелектронну розвідку.
- 7 липня військовий експерт Згурець зазначив, що на формування угруповання для нападу з Білорусі треба 3-4 тижні.
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