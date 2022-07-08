Опозиціонер розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".

"На мою думку, політика Заходу повинна бути більш активною. Українці вже роблять правильні висновки. Але абсолютно безглузді дії з боку Заходу, який у цій ситуації не використовує можливість вирвати Білорусь із лап Росії, натомість зміцнює плацдарм проти України", - зазначив Висоцкі.

Білоруський діяч додав, що соціологія підтверджує, що білоруси не підтримують війну Росії проти України.

"Нещодавно зʼявилися результати опитування "Chatham house", що ж думають білоруси про війну в Україні. Переважна більшість громадян Білорусі проти війни, яку розвʼязала Росія. На 5% збільшилась підтримка України серед білоруської громадськості. Є звичайно різні думки, але більшість білорусів підтримують Україну", - зауважив Сяргей Висоцкі.

У Білорусі уже довго безперервно тривають військові навчання. Вона проводить заходи з інженерного обладнання позицій, перевірку пунктів управління та веде радіоелектронну розвідку.

7 липня військовий експерт Згурець зазначив, що на формування угруповання для нападу з Білорусі треба 3-4 тижні.

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