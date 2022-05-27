Західна Європа паразитує під парасолькою безпеки США та Великої Британії, - політичний аналітик Цибулько
Володимир Цибулько, політичний експерт висловив думку, що у Європі складаються передумови до об'єднання країн у нові союзи та створення нових консолідованих сил
Про це він розповів в етері Еспресо.
Експерт зауважив, що регламенти у розширенні членства до ЄС і НАТО дають підстави для створення ситуативних союзів, у які можуть об'єднуватись окремі країни з метою координації своїх зусиль. Або утворювати союзи у рамках НАТО, що не суперечать стратегіям Альянсу чи Євросоюзу.
"Ідея консолідації країн, які мають російське пограниччя, має спільний знаменник. По-перше, народи зі спільними кордонами з РФ готові зі зброєю в руках захищати свої країни, водночас тільки 18% німців готові захищати зі зброєю в руках Німеччину. Тобто ми маємо історію, коли фіни, поляки, балтійці та українці готові захищати свої країни, в той час, як Західна Європа просто паразитує під парасолькою безпеки США та Великої Британії" – зазначив аналітик.
Також Володимир Цибулько зауважив, що Західна Європа може опинитися в рамках свого бюргерського проєкту, де чиновники будуть змагатися у написанні законів. А силовий компонент і політику нових "європейських тигрів" буде формувати Велика Британія, Фінляндія, Україна, Туреччина, Польща, країни Балтії, у яких є дуже багато спільних знаменників для формування такого союзу.
"Лідерство Великої Британії дасть Україні швидкі ефекти: перше, Британія - член Радбезу ООН, друге – Британія є ядерною країною, третє - дає можливість Україні мати безпековий союз з Британією за своїм фінансовим, промисловим, технологічним потенціалом"-– підкреслив політичний експерт.
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