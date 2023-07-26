Про це пише Politico.

Радник США з національної безпеки заявив, що адміністрація діятиме "якомога швидше", щоб доставити в Україну винищувачі F-16. За його словами, літак буде в українському небі "до кінця року". Однак поки що західні партнери ще навіть не узгодили план підготовки українських пілотів для польотів на обіцяних літаках.

Зазначається, що Данія та Нідерланди очолюють коаліцію з 11 країн для підтримки навчання, але досі жодна країна публічно не залучила літаки до програми.

Одна з пропозицій щодо навчання, яка обговорювалася, передбачає відправлення українських пілотів до Сполучених Штатів для проходження навчання у 162-му підрозділі Повітряної Національної гвардії, що базується в Тусоні, штат Аризона, який уже навчає іноземних партнерів на F-16. Але ця ідея, ймовірно, не мала успіху.

Інший план передбачає відправлення американських військових пілотів до Європи для навчання українців десь за межами США. Американські чиновники підкреслили, що остаточних рішень ще не ухвалено.

"Співпраця триває. Ми працюємо з нашими партнерами та союзниками, щоб визначити найбільш практичний спосіб реалізації цього плану", - заявив один зі співрозмовників Politico.

Коаліція уже зробила певні кроки для початку навчань. Аерокосмічний підрядник Draken International розпочав набір військових пілотів у відставці для навчання українських льотчиків. Також журналісти бачили оголошення про роботу, яке згодом було видалено. Тренування відбуватимуться на обʼєкті, який наразі будують в Румунії.



Європейські чиновники також повідомили, що ще один навчальний центр буде створено в Данії.

У вівторок, 25 липня, речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що європейські партнери сподіваються на те, що навчання можуть розпочатися вже цього літа, найімовірніше, на одному з європейських полігонів. Водночас Великобританія планує розпочати базову льотну і мовну підготовку українських пілотів протягом декількох тижнів, сказала вона.

"З точки зору будь-яких постачань літаків або будь-яких додаткових термінів, у мене просто немає нічого для вас сьогодні", - додала Сінгх.

Попри заяви, навчання на F-16 не можуть розпочатися доти, доки Державний департамент США офіційно не схвалить передачу супутніх навчальних матеріалів, таких як інструкції та авіаційні симулятори. Такого схвалення, яке вимагається згідно з експортними обмеженнями, досі не відбулося.

Реалістично, за словами американських чиновників, літаки прибудуть не раніше весни.

"Ми, ймовірно, отримаємо кілька пілотів, які літатимуть, тренуватимуться до кінця року, але справжній F-16 з українськими кольорами" навряд чи з'явиться раніше весни, – сказав четвертий американський чиновник.

Винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди й увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.

Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.

Данія та Нідерланди планують розпочати навчання українських пілотів цього літа і створять тренінговий центр в одній зі східноєвропейських країн НАТО.

Міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками "Рамштайну" висловив впевненість, що в нас буде "пташина коаліція". Також він запевнив, що пілоти ПС ЗСУ можуть освоїти західні винищувачі F-16 швидше, ніж очікують країни-союзники України, і чотиримісячний термін виглядає реалістичним, для техніків потрібно більше часу.

6 липня стало відомо, що Румунія стане базою для підготовки українських пілотів на F-16. 11 липня Україна домовилась про навчання українських пілотів на бойових літаках F-16 з Францією.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

У неділю, 16 липня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування.

22 липня Салліван також сказав, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів.