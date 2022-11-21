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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Захист території НАТО - це достатня кількість зброї для України, - аналітик фонду Демініціативи Бурковський
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Захист території НАТО - це достатня кількість зброї для України, - аналітик фонду Демініціативи Бурковський

21 листопада, 2022 понедiлок
13:26
війна з Росією Військова допомога

Петро Бурковський, виконавчий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, зазначив, що зараз Росія зробила головну ставку на Донбас, відповідно, якщо вона там зазнає поразки, то тоді не наважиться погрожувати ЄС та НАТО

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Петро Бурковський дав коментар щодо реакції та потенційної відповіді НАТО на інцидент, що стався на території Польщі через влучання ракети.

"З'явилася реальна загроза безпеки, загинули люди у наслідок навмисної військової атаки РФ. І тут питання не у тому, чия ракета впала, а тому, що війна перетнула межі НАТО. Альянс має дати відповідь, щоб не наразитися на прямий конфлікт з Росією, треба покарати її достатньою мірою. І для нас головне донести дуже простий меседж, який полягає у тому, якщо НАТО хоче покарати Росію за агресію та захистити свою територію, то треба надати Україні достатньо зброї, щоб завдати поразки Росії на Донбасі. Зараз це надзвичайно важливо. Як тільки наші війська зможуть звільнити Донецьк та Луганськ, то загалом Росія війну програла. Звісно, залишається питання Криму, який потрібно звільнити, але зараз Росія зробила головну ставку на Донбас. Відповідно, якщо вона там зазнає поразки, то тоді не наважиться погрожувати ЄС та НАТО", - зауважив аналітик фонду Демініціативи.

  • 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет. 
  • Пізніше МЗС Польщі заявило про російське походження ракети.
  • Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну. 
  • Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у Східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.
  • 17 листопада голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох підтвердив, що на місці падіння ракети у Пшеводуві працюють українські фахівці.

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Росія
Польща
ЄС
Донецьк
Крим
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Донбас
НАТО
ракетний удар
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