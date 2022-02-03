Закликали до повалення влади і зміни кордонів України: СБУ викрила міжрегіональну мережу агентів РФ

Про це йдеться на сайті СБУ.



Зазначається, що для проведення інформаційних диверсій зловмисники розгорнули свої "осередки" від Донеччини до Закарпаття та використовували десятки фейкових акаунтів.



"Деструктивний контент репостили з російських пропагандистських сайтів і поширювали через соцмережі, у тому числі заборонені в Україні.

Підривну діяльність ворожої агентури координували представники спецслужб РФ. Через розповсюдження провокаційних закликів вони намагались розхитувати внутрішньо-політичну обстановку в різних регіонах нашої країни", - йдеться у повідомленні.



Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та засоби зв’язку із доказами злочинних дій.



У Маріуполі кіберфахівці СБУ викрили місцевого жителя, який через заборонені соцмережі агітував за порушення територіальної цілісності України. Також зловмисник закликав до агресивної війни проти нашої країни та популяризував угруповання бойовиків ОРДЛО.



Крім того, він підшукував своїх прихильників для їх вербування та залучення до протиправної діяльності.



Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

ст. 436 (пропаганда війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що СБУ спільно з військовослужбовцями Збройних сил затримала біля лінії розмежування найманця "ЛНР", який воював проти української армії.

Також у Черкасах СБУ викрила зловмисників, на замовлення яких "мінували" навчальні заклади, торгові центри та житлові будинки.

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Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.викрито представника місцевої громадської організації, який через інтернет закликав до захоплення влади в Україні.Також він намагався проводити підривну діяльність серед мешканців обласного центру для дестабілізації внутрішньої обстановки в регіоні.Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій) Кримінального кодексу України.нейтралізовано групу ворожих інтернет-агентів. Її організували двоє місцевих жителів. За завданням своїх кураторів вони поширювали агітацію щодо зміни меж території нашої держави.Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила наявність публічних закликів до злочинних дій.У межах кримінального провадження обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.За викритими фактами правопорушень тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.Викриття протиправної діяльності проводили співробітники СБУ Закарпатської, Кіровоградської, Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва прокуратури.