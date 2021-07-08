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Закон про корінні народи направили на підпис Зеленському

8 липня, 2021 четвер
15:50
Суспільство Зеленський

Ухвалений парламентом закон про корінні народи України направили на підпис президенту Володимиру Зеленському

Про це повідомляє сайт Ради.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон №5506 про корінні народи України. 

Документ був направлений на підпис Зеленському сьогодні, 8 червня.

Як зазначено у пояснювальній записці, метою документа є визначення правового статусу корінних народів України та встановлення правових гарантій на повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами осіб, що належать до корінних народів України, що встановлені нормами міжнародного права, а також передбачені в Конституції та законах України.

Документ надає визначення поняття "корінний народ України", відповідно до якого - це автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України. Пропонується встановити, що корінними народами України є кримські татари, караїми, кримчаки.

Відповідно до положень, корінні народи мають право на самовизначення, на рівний правовий захист, на власну національну символіку і порядок її застосування з дотриманням законів України, а також право передавати майбутнім поколінням свою історію, мови, традиції, писемність і літературу.

Також законом визначені гарантії щодо правового захисту від будь-яких дій, направлених на: позбавлення ознак етнічної приналежності та цілісності як самобутніх народів, позбавлення культурних цінностей; виселення або примусове переміщення із місць компактного проживання в будь-якій формі.

Серед основоположних прав корінних народів України проектом акта гарантуються культурні, освітні, мовні та інформаційні права корінних народів України, права корінних народів України на сталий розвиток.

Документ також передбачає визначення правового статусу представницьких органів корінних народів України, їх ресурсного забезпечення, а також питання міжнародного представництва корінних народів України.

  • Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада схвалила закон президента Володимира Зеленського про корінні народи.

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Крим
закон
Володимир Зеленський
кримчани
новини України
корінні народи
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