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Закон про недовіру прийняли для звільнення Денісової з посади омбудсмена, - директор Української Гельсінської спілки Павліченко

29 червня, 2022 середа
18:47
війна з Росією Людмила Денісова

Директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко вважає, що Верховна Рада прийняла зміни до закону про недовіру виключно для звільнення омбудсмена Людмили Денісової

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Оскільки були припинені повноваження омбудсмена Людмили Денісової від 31 травня. Починаючи з 1 червня Офіс уповноваженого з Верховної ради з прав людини зараз працює напівсили. Зараз не відбуваються ефективні дії, які б повинні були бути з боку цієї інституції. Передусім, це візити національного превентивного механізму, який є одним із найсильніших інструментів цього офісу. Це так само і відповіді для тих, хто звертається за захистом своїх прав і свобод. Тобто все зупинилось і все стоїть в цій сфері роботи", - пояснив Павліченко.

Павліченко додав, що сьогодні найголовнішим питанням є функціонування уповноваженого Верховної Ради з прав людини, як інституту в цілому.

"На сьогодні головним питанням залишається функціонування уповноваженого Верховної Ради з прав людини, як інституту в цілому. На сьогодні підірвана незалежність цього інституту.Відсутність незалежності цього інституту була продемонстрована через звільнення омбудсмена Людмили Денісової. 12 травня цього року Верховна Рада ухвалила зміни до закону, якими передбачається підстава для звільнення осіб, які звільняються, або призначаються Верховною Радою, на період дії воєнного стану. Встановлюється така підстава, як через виявлення недовіри. Ця норма була встановлена виключно з метою звільнення уповноваженої з прав людини Людмили Денісової. Іншого застосування цієї норми ми поки не побачили", - додав Павліченко.

  • 30 травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що її планують звільнити за вказівкою Офісу президента, а її дочку викликають на допити.
  • Нардеп від "Слуги народу" Павло Фролов, присутній на засіданні фракції "слуг", озвучив претензії до Денісової: на думку влади, омбудсмен "майже не виконувала своїх повноважень".
  • Глобальний альянс національних інституцій з прав людини та Європейська мережа національних інституцій з прав людини висловили стурбованість можливим звільненням Людмили Денісової.
  • 31 травня Верховна Рада звільнила Денісову з посади омбудсмена.
  • Людмила Денісова обіцяє оскаржити в суді звільнення її з посади омбудсмена, оскільки воно "суперечить Конституції".

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Новини
Україна
Верховна Рада
Омбудсмен
Людмила Денісова
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