"Залякали республіканську партію": Байден назвав соратників Трампа екстремістами

Про це повідомляє CNN.

"Зараз в Америці відбувається щось небезпечне. Існує екстремістський рух, який не поділяє основних переконань нашої демократії: рух MAGA. Немає сумнівів, що сьогоднішня Республіканська партія керується та залякана екстремістами MAGA", — сказав Байден під час виступу в штаті Аризона.

Він додав, що рух MAGA (Make America Great Again – Зробимо Америку знову великою) може підірвати засади демократії у США.

"Їхній план, якщо він буде реалізований, докорінно змінить інститути американської демократії, як ми їх знаємо. Ми всі повинні пам’ятати: демократіям не обов’язково гинути від зброї. Вони можуть померти, коли люди мовчать, коли вони не можуть встати", – наголосив Байден, натякаючи на нещодавню заяву Трампа, що голова об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі заслуговує на страту.

Президент США назвав мовчання республіканців щодо цього вислову "оглушливим".