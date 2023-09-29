"Залякали республіканську партію": Байден назвав соратників Трампа екстремістами
Голова Білого дому Джо Байден назвав соратників експрезидента США Дональда Трампа з руху MAGA екстремістами та загрозою демократії
Про це повідомляє CNN.
"Зараз в Америці відбувається щось небезпечне. Існує екстремістський рух, який не поділяє основних переконань нашої демократії: рух MAGA. Немає сумнівів, що сьогоднішня Республіканська партія керується та залякана екстремістами MAGA", — сказав Байден під час виступу в штаті Аризона.
Він додав, що рух MAGA (Make America Great Again – Зробимо Америку знову великою) може підірвати засади демократії у США.
"Їхній план, якщо він буде реалізований, докорінно змінить інститути американської демократії, як ми їх знаємо. Ми всі повинні пам’ятати: демократіям не обов’язково гинути від зброї. Вони можуть померти, коли люди мовчать, коли вони не можуть встати", – наголосив Байден, натякаючи на нещодавню заяву Трампа, що голова об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі заслуговує на страту.
Президент США назвав мовчання республіканців щодо цього вислову "оглушливим".
- 26 вересня суд визнав Дональда Трампа винним у шахрайстві у справі за позовом генпрокурора штату Нью-Йорк Летіції Джеймс.
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