Замах на Шефіра: в УДО заявили, що не посилювали охорону Зеленському

Про це Суспільному повідомили в Управлінні державної охорони (УДО).

Як відомо, відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" охороняє президента Управління держохорони.

В УДО зазначили, що посилено президентів охороняють із 2014 року, у зв’язку зі збройним конфліктом на Донбасі.

Проте, після замаху на Шефіра охорону Зеленського не посилювали. Інших працівників Офісу президента охороняє не Управління держохорони, а інші органи.

Кількість автомобілів кортежу президента і охоронців-спецпризначенців в УДО не розголошують, оскільки це є державною таємницею.



Ранком 22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського, в минулому сценариста та продюсера студії "Квартал 95", вихідця з Кривого Рогу Сергія Шефіра. Авто Шефіра не броньоване. Послугами охорони він не користується.

Нацполіція розглядає три основні версії замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак вважає обстріл авто Шефіра викликом Володимиру Зеленському і його команді.

За словами радника очільника МВС Антона Геращенка, основна версія замаху на Шефіра - це політичне вбивство для залякування президента і його найближчого оточення. Також до розслідування залучено ФБР.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb