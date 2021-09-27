Замах на Шефіра: в УДО заявили, що не посилювали охорону Зеленському
Управління державної охорони заявляє, що після замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра охорону Володимиру Зеленському не посилювали
Про це Суспільному повідомили в Управлінні державної охорони (УДО).
Як відомо, відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" охороняє президента Управління держохорони.
В УДО зазначили, що посилено президентів охороняють із 2014 року, у зв’язку зі збройним конфліктом на Донбасі.
Проте, після замаху на Шефіра охорону Зеленського не посилювали. Інших працівників Офісу президента охороняє не Управління держохорони, а інші органи.
Кількість автомобілів кортежу президента і охоронців-спецпризначенців в УДО не розголошують, оскільки це є державною таємницею.
- Ранком 22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського, в минулому сценариста та продюсера студії "Квартал 95", вихідця з Кривого Рогу Сергія Шефіра. Авто Шефіра не броньоване. Послугами охорони він не користується.
- Нацполіція розглядає три основні версії замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.
- Очільник Офісу президента Андрій Єрмак вважає обстріл авто Шефіра викликом Володимиру Зеленському і його команді.
- За словами радника очільника МВС Антона Геращенка, основна версія замаху на Шефіра - це політичне вбивство для залякування президента і його найближчого оточення. Також до розслідування залучено ФБР.
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