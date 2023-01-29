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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Замороження війни - ідеальна ситуація для Путіна, - військовий експерт Гетьман

29 січня, 2023 неділя
10:30
війна з Росією путін

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що в Кремлі намагаються заморозити війну проти України, оскільки там хочуть підготуватись до нового наступу

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Зараз ми почали спостерігати, як Російська Федерація намагається вести інформаційну війну проти України, щоб ми пішли з ними на переговори. Ряд іноземних ЗМІ почали писати про те, що ця війна має закінчитись і що потрібно сідати за стіл переговорів з РФ. Це свідчить про те, що в Кремлі зрозуміли, що вони не можуть досягти перемоги на полі бою", - пояснив Гетьман.

Експерт наголосив, що Путін не відмовився від своїх планів захопити всю Україну

"В Росії розповідають, що в них все йде за планом. Проте росіяни напевно забулись, які вони ставили цілі на початку вторгнення і чого досягли зараз. Вони вже розповідають, що їм треба захистити свою країну. Путін шукає вихід із цієї війни і намагається підштовхнути Україну до переговорів, щоб заморозити бойові дії. Така ситуація буде найкращою для нього. Оскільки дасть час підготуватись до нової війни проти України", - додав він.

  • США вважають, що станом на 4 січня Росія не готова до добросовісних переговорів, які б допомогли досягти миру в Україні на основі міжнародного права та статуту ООН.  
  • Президент Туреччини Реджеп Ердоган 5 січня подзвонив своєму російському колезі Володимирові Путіну й закликав припинити вогонь в Україні й розпочати переговори.  
  • У МЗС Росії 13 січня заявили, що мають нові умови для переговорів з Україною. Цього разу йшлося про відсутність "західних посередників" під час перемовин.  
  • Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вкотре запропонував російському диктатору Володимиру Путіну посередництво у переговорах з Україною. 
  • Глава російського МЗС Лавров заявив, що про переговори із українським президентом Володимиром Зеленським та його план мирного врегулювання війни РФ в Україні "не може бути й мови".

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Україна
Володимир Путін
російська армія
окуповані території
окупанти
переговори з РФ
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